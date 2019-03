Órgãos adotam medidas para garantir oferta de pescado na Semana Santa

Secretaria de Economia elaborou documento que fiscalizará a comercialização de pescado em Belém

Foto:Reprodução-(Abílio Dantas / Redação Integrada)

A Secretaria Municipal de Economia (Secon) elaborou um decreto que fiscalizará a circulação intermunicipal de pescado em Belém. A medida será aplicada entre os dias 10 e 18 de abril.

De acordo com o secretário Rosivaldo Batista, não haverá limitação da venda, apenas a normatização dos comerciantes para que o aumento da demanda por peixe durante a semana santa não impossibilite a compra do alimento pelos moradores de Belém.

“Estamos trabalhando para que o preço não suba tanto, mais do que já subirá normalmente. Também aumentaremos o horário para as vendas no Ver-o-peso”, anuncia.

Na Pedra do Peixe, o comércio funcionará de meia noite até às 6h. Já no Mercado de Peixe, a venda ocorrerá entre 5h e 16h.

O cadastramento dos interessados em realizar o transporte do pescado será feito pela Secom com o recebimento de documentos oficiais encaminhados pelas outras prefeituras municipais.

Fonte:Abílio Dantas / Redação Integrada

