Órgãos de segurança e Z-20 traçam ações para coibir pesca predatória

(Piracema -Foto Internet Divulgação) – Representantes da Colônia de Pescadores Artesanais Z-20, órgãos de segurança pública e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) se reuniram no fim da manhã desta quinta-feira (24) para definirem estratégias que combatam a pesca predatória na Grande Àrea do Lago do Maicá, em Santarém, oeste do Pará.

Na reunião foram definidas operações de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar (PM), Semma e Ibama que iniciaram nesta quinta-feira(24), e seguem até primeira quinzena de dezembro. A pesca irregular tem preocupado moradores e pescadores da grande área do Lago do Maicá que cobram uma fiscalização mais efetiva nessa região.

De acordo com a Colônia de Pescadores Z-20, os órgãos de segurança irão fazer rondas nas proximidades do lago para coibir a ação de pescadores ilegais. Segundo o relações públicas da Z-20, Jucenil Coelho há uma instrução normativa que não vem sendo cumprida por parte da pesca predatória. “ Essa instrução normativa regulamenta que de 1 de fevereiro a 1 de outubro fica proibido de pescar com malhadeiras. Além disso está ocorrendo também a pesca com bomba, que é proibido. Orientamos pescadores e pessoas para que essas práticas não sejam feitas só no lago do Maicá, como em outros lagos”, disse.

Pesca Predatória

A pesca predatória é proibida em todo o território nacional. É considerada ilegal pois é altamente agressiva ao meio ambiente aquático Uma das consequências desat modalidade de pesca é que a produtividade dos estoques pesqueiros fica limitado

A pesca predatória retira do ambiente aquático mais do que ele consegue repor. Bem como os impactos sociais e pode comprometer o equilíbrio ecológico.

Do G1 Santarém, com informações da TV Tapajós

