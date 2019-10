Órgãos do Estado ofertam mais de 330 vagas

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade (Foto:Pedro Ventura / Agencia Brasilia)

Três secretarias estaduais (Susipe, Sespa e Sead) estão com Processos Seletivo Simplificado abertos para contratação de pessoal, em caráter temporário.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) seleciona para quatros cargos: assistente administrativo, assistente de Informática, técnico de Enfermagem e técnico em Gestão Penitenciária (graduação em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina com Especialização em Medicina do Trabalho, Medicina com Especialização em Psiquiatria, Odontologia, Psicologia ou Serviço Social).

São 230 vagas ofertadas, com vencimentos que variam entre R$ 998 e R$ 1.560,76. As contratações são para as regiões Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta terça-feira (15), pelo site do Sipros.

Sespa

A Secretaria de Estado de Saúde Pública está com dois Processos Seletivo Simplificado abertos. Um para nível superior, voltado para o preenchimento de vagas na Região Metropolitana de Belém, com 25 vagas ofertadas, e vencimento entre R$ 1.570,66 e R$ 1.858,41; e outro multiprofissional, para as demais regiões do Estado, com oferta de 67 vagas, e salário variando entre R$ 998 e R$ 1.858,41.

Para o de nível superior os cargos são: contador, analista de Sistemas, engenheiro sanitarista, médico e pedagogo. Para o processo multiprofissional, as função são: agente administrativo, técnico em Patologia Clínica, agente de Artes Práticas, assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, médico e técnico de Enfermagem.

Para as duas seleções, as inscrições devem ser feitas até o próximo dia 16 de outubro, pelo site da Sipros.

Sead – A Secretaria de Estado de Administração também está com dois Processos Seletivo Simplificado abertos: um para contratação de médicos, com cinco vagas ofertadas e vencimento base de R$ 1.858,41, e outro também para contratação de médico e assistente administrativo, com nove vagas e salários que variam entre R$ 998 a R$ 1.858,41.

Para ambas as seleções, as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 17 de outubro, pelo site da Sipros.

