Órgãos pedem adoção de ‘lockdown’ em Altamira

O pedido de lockdown para Altamira foi feito no final de semana pelos órgãos (Foto:Arquivo/O Liberal)

Ministério Público do Estado e Defensorias do Estado e da União ajuizaram ação no final de semana

O Ministério Público do Estado e as Defensorias do Estado e da União ajuizaram ação que pede adoção de lockdown – o bloqueio total da circulação – no município de Altamira, sudoeste paraense. A cidade possui, até agora, com 163 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Outro pedido feito na ação é que a Prefeitura Municipal de Altamira cumpra medidas destinadas à quarentena e ao isolamento social, para o enfrentamento à pandemia, incluindo, expressamente, a determinação de estender, pelo prazo mínimo de 15 dias, a suspensão de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, conforme já expresso no decreto do Governo do Estado.

A Ação Civil Pública pede a proibição de circulação de pessoas em todo o município de Altamira, exceto nos casos expressamente previstos em decreto, incluindo as atividades essenciais; além da apresentação de relatórios semanais da Vigilância Sanitária, enquanto durar o estado de pandemia.

Por fim, as instituições proponentes pedem a vedação da entrada de carros particulares e de pessoas que não possam comprovar residência no município ou que não desempenham trabalho essencial em órgãos públicos, excetuado o transporte de pessoas para atendimento de saúde, desempenho de atividades de segurança ou no itinerário para trabalho em serviços considerados como essenciais por decretos Estadual e Municipal.

Fonte:Redação Integrada, com informações do MPPA

