Órgãos públicos participam de Operação Ucuuba para coibir práticas de crimes ambientais em Anapu

A Polícia Civil participou, na última quarta-feira (21), da “Operação Ucuuba”, para impedir a prática de crimes ambientais no Estado do Pará. Após levantamento e investigação policial, as equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente (DEMA) e da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA/DEMA), partiram em diligência deslocando-se até a vicinal do Km-120 na rodovia BR-230, a Transamazônica, localizada no município de Anapu, sudoeste paraense.

Ao adentrarem aproximadamente 30 km do local, os policiais apreenderam um caminhão que transportava ilegalmente estacas de madeira. Mais adiante, foi encontrado outro caminhão que estava transportando aproximadamente 12 metros cúbicos de madeira da espécie angelim vermelho. As demais equipes continuam diligenciando com objetivo de coibir a prática de crimes ambientais na área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Jatoba Virola, em Anapu no Pará.

A operação foi realizada em cumprimento a uma determinação da Justiça Federal, com a ação está sob supervisão da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SEGUP), por meio da integração de diversos órgãos de segurança pública do Estado do Pará.

A ação foi realizada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente (DEMA), e a equipe da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA/DEMA), sob comando do delegado Alberone Afonso Lobato, escrivã Elaine, os investigadores Aran, Mutran, Altair e Nazareno, em conjunto com as equipes da Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Sistema de Controle Florestal do IBAMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

