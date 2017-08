Oriximiná-Tempestade de granizo atinge Oriximiná

A chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (21) no município de Oriximiná, oeste do Pará, veio acompanhada de um fenômeno raro no estado do Pará: muito granizo.

Segundo moradores, as pedras de granizo que caíram durante o temporal danificaram muitas casas e estabelecimentos comerciais. A tempestade durou aproximadamente uma hora. Testemunhas dão conta de que as o granizo caiu em uma frequência inédita na cidade.

Quedas de árvores, postes de energia elétrica, destelhamento de casas, placas e toldos arrancados foram alguns dos danos causados pela tempestade. Apesar dos transtornos materiais, não houve registros de feridos.

Veja algumas imagens da tempestado compartilhadas na internet:

