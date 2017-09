Orla de Santarém tem trecho interditado por ameaça de afundamento

A Defesa Civil interditou na manhã deste domingo (24), um trecho da Orla, na avenida Tapajós, em Santarém, oeste do Pará. A interdição preventiva foi feita no trecho em frente ao prédio da Receita Federal, pois estava cedendo na parte interna. A medida visa garantir a segurança das pessoas que trafegam pelo local.

