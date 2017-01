OS HOMICÍDIOS NA REGIÃO GARIMPEIRA DE ITAITUBA TIVERAM UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NESTE MÊS DE JANEIRO, ATÉ O MOMENTO JÁ FORAM REGISTRADOS SETE.

3 NO GARIMPO SÃO RAIMUNDO

1 GARIMPO SÃO DOMINGOS

1 NO KM 180

1 NO GARIMPO PATROCÍNIO

1 NO GARIMPO MAMUAL

O que mais chama atenção é que nenhum dos assassinos foi capturado até o momento, mas o delegado Djalma Pereira afirma que as buscas nos locais estão sendo constantes.

Delegado Djalma Pereira

O delegado também afirma que a Policia Militar de Itaituba, esta com o seu efetivo baixo para um município de uma extensão territorial grande, e com poucos policiais o trabalho da PM tem ficado mais difícil.

A população também não vem ajudando a policia a capturar os assassinos e desvendar os crimes, porque muitas das vezes os próprios moradores da localidade onde os fatos aconteceram acabam acobertando os homicidas, a Policia também deve investigar se os populares estão agindo de má fé, ou se estão sendo ameaçados.

