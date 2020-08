Os mitos e verdades na amamentação e doação de leite humano

Saiba o que é verdade ou apenas ficção na amamentação de bebês e na doação de leite

Amamentar contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do bebê, no entanto, mesmo com comprovação dos benefícios do leite materno e do aleitamento para mãe e bebê, existem alguns mitos que envolvem esse período.

O HMIB, unidade do Governo do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde, reuniu informações para esclarecer mães e familiares sobre alguns mitos e verdades relacionados a amamentação e enfatiza a importância da doação de leite humano.

“Informações equivocadas podem ser empecilhos para que as mães amamentam e doem”, explica Joice Vaz, diretora assistencial do Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB).

Os principais mitos e verdades

Mães podem produzir leite fraco?

É mito. O leite materno é rico em nutrientes e auxilia na digestão do bebê. Exatamente por isso a criança sente fome mais rápido. Toda mãe produz o leite essencial para a necessidade do seu filho.

Devido a rachaduras na mama é preciso deixar de amamentar?

Outro mito. Caso tenha rachaduras na mama, é necessário que a mãe procure um médico. Deixar de amamentar não é recomendado, pois existe um risco grande de empedrar o leite. O HMIB orienta as mães com técnicas de correção da pega do bebê.

A criança tem hora para mamar?

Mais uma inverdade. Amamente sempre quando o bebê sentir vontade e na quantidade que o bebê quiser. A equipe do HMIB orienta à mãe quanto aos gestos que indicam que o bebê está com fome, como encostar o nariz no peito, fazer movimentos em busca do mamilo, colocar as mãos na boca e chorar, por exemplo.

Doar leite humano interfere no aleitamento materno?

De jeito nenhum! A doação não interfere na amamentação do bebê ou na produção do leite. Quanto mais a mãe estimular o peito, fazendo retirada de leite humano por técnica de ordenha para doação, mais ela produzirá.

A alimentação da mãe interfere na amamentação?

Sim! O recomendado é que a mãe tenha uma alimentação saudável e equilibrada e consulte um nutricionista. Recomenda-se não ingerir bebida alcoólica, se alimentar em excesso e comer alimentos muito gordurosos. O consumo de água é importante, o ideal é uma quantidade maior que 2 litros por dia.

O leite materno doado ao Banco de Leite é seguro?

Com certeza sim! O leite materno doado é coletado, tratado, pasteurizado no Banco de Leite Humano. Não há possibilidade de transmissão de doenças. O alimento pode ser congelado por até 15 dias, sem a perda de suas características e qualidade nutricional, para em seguida ser distribuído aos bebês que não podem mamar.

Amamentação cruzada pode?

A primeira opção para a mulher que está com dificuldades de amamentar é buscar apoio junto a um profissional de saúde. Não é recomendada a amamentação cruzada, quando o bebê mama em outra mãe, devido a transmissão de doenças infecto-contagiosas.

Os benefícios do aleitamento materno continuam após o sexto mês de nascimento?

Sim! O indicado é que seja amamentação exclusiva até o sexto mês e, só depois, dar início a alimentação complementar. Mas o aleitamento pode ser mantido até a criança completar 2 anos ou mais.

O psicológico da mãe interfere na amamentação e produção do leite?

É verdade. Amamentar vai além de oferecer a mama ao bebê. As emoções presentes na gestação e no pós parto como estresse, nervosismo, medo, insegurança, podem interferir no processo de produção do leite materno. O HMIB promove acolhimento psicológico, a saúde emocional da mãe é fundamental para a amamentação.

Referência para 11 municípios

Inaugurado no dia 21 de setembro de 2018, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado a 114 km distante da capital Belém. A unidade atende média e alta complexidades. O público-alvo são mulheres gestantes e recém-nascidos. Sua abrangência inclui 11 municípios do Baixo Tocantins e com atendimento 100% gratuito por meio do Sistema único de Saúde (SUS).

