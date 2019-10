Ossada humana é encontrada na comunidade Traíra 1, no Lago Grande em Santarém; divisão de homicídios investiga o caso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Thiago Mendes, os restos mortais foram encontrados por um popular que acionou a guarnição local. Uma equipe composta por policiais e uma perita do Instituto Médico Legal (IML) foi até o local para recolher o material que passará por análise.

A Divisão de Homicídios instaurou um inquérito para apurar o caso da ossada humana encontrada na comunidade Lago Grande em Santarém, no oeste do Pará. O material foi encontrado por populares e recolhido pela Polícia Civil na quarta-feira (2).

You May Also Like