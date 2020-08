Otimismo para o futuro é a mensagem de novo trabalho da Junoplast Cave*

A banda paraense comemora o sucesso nas redes sociais de seu primeiro trabalho autoral

O otimismo de que tudo vai melhorar no futuro é a mensagem da nova música da banda paraense Junopalst Cave, chamada “Are you feeling?”. O trabalho inédito e autoral estará disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira (20). Esse é o terceiro lançamento que faz parte do EP de estreia da banda “How To Stop Bad Thoughts”.

O processo de composição começou com o guitarrista, Ruann Magno. A música foi a última a ser finalizada durante as gravações de estúdio, em 2019. “A música tem uma letra otimista, passando uma mensagem de que por mais que estejamos em uma fase ruim, uma hora as coisas irão melhorar, basta que sigamos firmes. Mais uma vez a música se adequa muito no momento atual, tendo em vista que muitas pessoas perderam esperanças durante a pandemia e que através dessa música, tentamos fazer com que o sentimento de persistência seja despertado de novo em cada um de nós”, afirmou o vocalista Matheus Brevis.

Absorver o sentimento do instrumental foi o ponto de partida para poder compor algo compatível com a música, explica o contrabaixista Arthur Cunha sobre como funciona a criação das músicas, todas em inglês. “A gente primeiro constrói o instrumental e o Matheus faz a letra por último, já de acordo com a energia que a música está passando. A mensagem foi intencional no sentido de despertar a esperança nas pessoas, só que nunca imaginávamos que seria lançada durante uma pandemia”, ressaltou.

O trabalho é uma realização pessoal comum entre os integrantes. Misturar experimentações musicais e vivências pessoais são as principais inspirações para compor. Junoplast Cave é formado por Matheus Brevis (Vocais e sintetizadores); Ruann Magno (Guitarras, sintetizadores e backing vocals); Arthur Cunha (Contrabaixo, sintetizadores e backing vocals) e Daniel Pinheiro (Bateria).

*Lançamento digital*

A banda comemora os sucessos de outros lançamentos do EP, “Cheap Lies” e “Superman”, ambas disponibilizadas nas plataformas digitais do grupo este ano. A utilização das ferramentas digitais foi necessária e veio para ficar, principalmente para o ramo musical, na visão deles. “Entretanto, a impossibilidade de fazer show de lançamento, por enquanto, é algo que ainda estamos tentando contornar da melhor forma possível. São vias que não se excluem, lançamentos digitais são, sim, o futuro, mas fazer um lançamento com show ao vivo é melhor para sentir as pessoas mais de perto”, concluiu Matheus Brevis.

Serviço

Lançamento da música “Are you feeling?”

Data: 20 de agosto (quinta-feira)

Local: plataforma de streaming

Redes sociais: @junoplastcave (Twitter/ Instagram/ Facebook)

Fonte:Lana Mota

