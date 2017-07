Ousadíssima, Anitta exibe cinturinha fina e muita pele em look todo branco

Cantora sensualiza com figurino do show que faz neste domingo (23)

Que tiro! Anitta usou seu Instagram para mostrar mais um look ousado, desta vez para um show que faz em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na noite deste domingo (23). Ela não fugiu ao seu estilo e optou por boltas de cano alto de amarrar, com salto vertiginoso, além de top e saia com amarrações nas pernas ressaltando sua cinturinha fina.

Para completar o look, Anitta escolheu um delicado colar dourado, e deu uma leve sensualizada na pose da imagem compartilhada com seus fãs.

Fonte: GShow.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...