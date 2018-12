OUSADO-Traficante foragido é recapturado em Belém e faz símbolo de facção em delegacia

(Foto: Wagner Almeida/Diário do Pará)- Um foragido do sistema penitenciário paraense – com extensa ficha criminal e passagens por tráfico de drogas e assalto à mão armada – foi recapturado na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro do Reduto, em Belém, e, ao ser apresentado, fez o símbolo da facção criminosa Comando Vermelho com as mãos.

O criminoso foi identificado como Marcos Vinicios Gomes Mota. Ele foi detido na travessa Quintino Bocaiúva, após ser abordado pela Polícia Militar por estar em atitude suspeita, por volta das 3h da madrugada. Com ele, foram encontrados 14 papelotes de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Ao ser apresentado na Seccional de São Brás, Marcos ainda fez o símbolo da facção Comando Vermelho com as mãos, mesmo algemado.

Marcos havia fugido da Colônia Agrícola de Santa Izabel do Pará, no último dia 24 de dezembro.

