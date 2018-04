Outra Vez- Fortes chuvas paralisaram trecho em Moraes Almeida da rodovia BR-163 no Pará

De acordo com o DNIT, no trecho de Moraes Almeida, o tempo de parada está estimado em onze horas e trinta minutos (Caminhões parados na rodovia Br 163-Foto Divulgação)

BR-163

Durante a tarde da sexta-feira (06/04), o tráfego encontra-se livre do segmento de Campo Verde (km 30) a Novo Progresso na BR-163/PA, o tempo é seco na região. Já em Moraes Almeida, o fluxo de veículos está parcialmente interditado. De acordo com as informações das equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que monitoram diariamente a rodovia no Estado do Pará com apoio do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sentido norte foi paralisado devido a ação das fortes chuvas no local, e apresenta previsão de parada de onze horas e trinta minutos. No trecho são realizados procedimentos Pare/Siga.

Outros techos

Já nas localidades de Riozinho e Novo Progresso, o tempo é ensolarado e a trafegabilidade permanece liberada em ambos os sentidos da rodovia, informou o DNIT na sexta-feira (06/04). Leia mais: chuvas e atolamentos podem encarecer o frete durante a colheita da soja.

Trafegabilidade na BR-163

Um total de mais de 220 homens, incluindo agentes de trânsito, servidores e colaboradores do DNIT, o efetivo do Exército e agentes da PRF foi mobilizado a partir de dezembro passado para garantir a trafegabilidade no trecho não asfaltado da BR-163/PA durante o período de chuvas, conhecido como inverno amazônico. A inspeção diária da rodovia, visando uma atuação preventiva ou emergencial, faz parte do conjunto de medidas definidas pelo DNIT para esta operação. Leia também: Construção de 300 pontes deve melhorar o escoamento de grãos em Mato Grosso.

Por /Farming

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...