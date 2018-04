Outra Vez-Fotos mostram água barrenta saindo de torneiras em Novo Progresso

Moradores de diferentes bairros publicaram imagens nas redes sociais. (Foto Reprodução)



Abrir a torneira e perceber uma água com cor amarelada tornou-se comum em diferentes bairros de Novo Progresso. Internautas estão publicando fotos nas redes sociais para mostrar como o líquido está chegando às residências. A situação, segundo eles, acontece de forma aleatória.

A Empresa Águas de Novo Progresso , responsável pelo abastecimento sempre que tem as reclamações pede para os clientes procurarem o escritório, mas os clientes reclama que constantemente a água fica barrenta e muitos já cansaram de reclamar a espera de solução que nunca chega. Para muitos a solução é o Ministério Publico.

O ultimo caso registrado pelo Jornal Folha do Progresso no Bairro Jardim Planalto, no mês anterior, a empresa constatou sujeira na caixa d’água, no outro dia a cliente indignada procurou a redação para ir até residência onde constatamos água suja saindo pela torneira , igual esta no rio.

A dona de casa Marli de Souza, de 55 anos, moradora do bairro Jardim Planalto , região central da cidade, disse que quando foi lavar louça no domingo (01), encontrou a água suja.

Nesta terça-feira (03) voltou as reclamações nos grupos de WhatsApp, conforme as postagens a única forma encontrada para fazer postagens que a população tome conhecimento e compartilhe para que as autoridades tomem providencias, comentam.

“Não é a primeira vez que acontece isso, já é tão comum. Ás vezes, falta água, e, quando volta, vem barrenta desse jeito, parece um ‘caldo-de-cana’. Quando voltei para casa, eu fui lavar louça e vi que estava assim. Nem lavei mais. Não confio”, disse a internauta na postagem.

Esta igual água temperada parece tempero sazom, ironizou!

Tratada para fazer Arroz, esta já vem com sazom!

A empresa Águas de Novo Progresso pede que procurem o escritório da estatal para abrir uma ordem de serviço solicitando a vistoria da rede de distribuição da residência. O responsável operacional da empresa reforça que todas as reclamações devem ser notificadas para que as equipes possam ser deslocadas rapidamente com o objetivo solucionar as falhas.

