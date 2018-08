Outro corpo com queimaduras e mutilado é encontrado no Acará

Vítima estaria envolvido na morte de Francinaldo Bras, cujo corpo carbonizado foi encontrado na sexta (17)

(Foto: Reprodução) – Outro corpo com queimaduras foi encontrado na manhã deste domingo (19), no município do Acará, nordeste paraense. Desta vez a vítima foi um homem identificado como Raimundo Neves, ou “Major”. As circunstâncias similares à morte de outro homem, que também teve seu corpo queimado e foi localizado na mesma região, levam as autoridades a crerem que os casos tenham ligação.

Policiais se deslocaram pela rodovia PA-483, a Alça Viária, onde corpo de Major foi localizado nas primeiras horas da manhã. Aparentando ter sido morto na noite anterior, o corpo estava no Ramal Açu, próximo ao Ramal Castanheira, onde o corpo de Francinaldo Braz da Costa foi encontrado na última sexta-feira (17).

De forma similar, Raimundo também estava em uma área de mata, com queimaduras pelo corpo inteiro, além de ter tido uma das orelhas, o pênis e um dos pés cortados. Havia cortes na face e pescoço de Raimundo, além de duas perfurações no crânio. Natural de São Domingos do Capim, o homem não tinha parentes na região, e a Polícia Civil informou que Raimundo foi um dos apontados como suspeito na morte de Francinaldo.

O Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba fez a remoção do corpo. A equipe de plantão da Superintendência de Polícia Civil de Abaetetuba está na comunidade colhendo mais informações.

Por: Portal ORM 19 de Agosto de 2018 às 16:08 Atualizado em 19 de Agosto de 2018 às 18:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...