Outubro Rosa: Hospital Regional do Sudeste do Pará promove ações de prevenção ao Câncer de Mama

_Em 2020, mais de 66 mil novos casos da doença, serão registrados em todo país_

Nesta quarta-feira, 7/10, o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP) iniciou as ações de orientação ao câncer de mama.

A unidade, gerenciada pela Pró-Saúde em Marabá, mantida pelo Governo do Pará, integra a campanha Outubro Rosa realizada tradicionalmente em todos os anos e com a participação de diferentes áreas da sociedade.

No mês voltado para combate ao câncer de mama, ações alusivas ao Outubro Rosa estão previstas para os próximos dias e serão voltadas aos pacientes, acompanhantes e colaboradores.

A iniciativa faz parte do projeto “Espera Humanizada” da Comissão de Humanização do HRSP, que por meio de uma equipe multidisciplinar, dissemina informações sobre assuntos relacionados a saúde e bem-estar.

Nesta quarta, a equipe percorreu corredores e unidades de internação da instituição, alertando sobre a importância da prevenção, dos cuidados e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) deve registrar 66 mil novos casos em 2020.

Segundo Maria Aparecida de Sousa, de 43 anos, do município de Itupiranga, que levou o seu filho para acompanhamento médico no HRSP, a palestra com dicas e orientações sobre o autoexame da mama foi bastante proveitosa e tirou suas duvidas sobre o tema.

“Pelo menos uma vez por mês realizo o autoexame tentando identificar nódulos, ou caroços, toda mulher deve fazer. Aproveitei a oportunidade e tirei todas minhas dúvidas, mais é essencial sempre procurar orientação médica se identificar algo estranho”, comentou.

*Diagnóstico precoce*

De acordo com Érika Viana, enfermeira do HRSP, é importante reforçar as ações de conscientização, bem como motivar o diagnóstico precoce, que aumentam as chances de cura.

“Em nosso país, as taxas de mortalidade do câncer de mama continuam elevadas, porque a doença é diagnosticada tardiamente. É fundamental que toda mulher, a partir dos 40 anos, realize a mamografia anualmente, melhorando assim suas chances de tratamento”, explicou.

O HRSP é uma unidade que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

*Campanha Outubro Rosa da Pró-Saúde*

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, também está promovendo a campanha Outubro Rosa, com estímulo à prevenção. Neste ano, a entidade buscar enxergar o problema com os olhos dos pacientes.

A proposta é entender as dúvidas e angústias da população no processo de adesão à prevenção. As perguntas do público serão respondidas por médicos que atuam na entidade, de forma didática, orientando com informação, por meio das redes sociais da instituição.

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

