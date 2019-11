‘Ouvi que parou o motor e escutei logo em seguida o estrondo’, diz apicultor que trabalhava perto de onde avião caiu, em Cascavel(PR)

Três pessoas morreram na queda, que aconteceu na tarde de domingo (17). Uma mulher, a única sobrevivente, foi socorrida em estado grave.

“Ouvi que parou o motor e escutei logo em seguida o estrondo no meio do mato”, afirmou o apicultor Celonir da Silva, que trabalhava perto do local onde caiu um avião de pequeno em Cascavel, no oeste do Paraná, no domingo (17).

A aeronave caiu na área rural da cidade, no meio da mata, na tarde de domingo. Três pessoas morreram.

“Escutei o grito de socorro de uma vítima. A gente chegou lá e já pode ver que tinha uma vítima morta e outra pedindo socorro. A gente não pode ver quantas mais que tinham dentro da aeronave. A gente voltou, ligou para o Samu e para a polícia”, contou o agricultor Dirceu de Oliveira Maciel.

O avião ficou completamente destruído, de ponta cabeça entre as árvores. A aeronave pertence a um empresário de Cascavel e tinha sido emprestada.

Quatro pessoas estavam no avião. Apenas uma mulher sobreviveu. Ela foi levada em estado grave para o hospital.

Já era noite quando os corpos forem retirados – dois deles ficaram presos às ferragens.

Família voltava de SC



O piloto tinha experiência. Ele era instrutor de uma escola de aviação, em Cascavel. Ele estava voltando do litoral de Santa Catarina, com uma família que tinha ido passar o feriadão na praia.

A aeronave caiu a poucos metros de um aeroporto particular, onde iria pousar. As causas do acidente vão ser investigadas.

Uma equipe da Aeronáutica Brasileira deve fazer a perícia técnica na tarde desta segunda-feira (18).

As vítimas

De acordo com o Cascavel Country Club, Eduardo Philippi, cardiologista e presidente do clube, a filha dele, Fernanda Philippi, de 12 anos, morreram no local.

Magnus Padilha era o piloto e também morreu na queda. O corpo dele está sendo velado desde a madrugada desta segunda-feira, conforme informou a Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc).

Graziela Philippi, esposa de Eduardo, foi socorrida em estado grave e encaminhada de helicóptero para o Hospital Universitário de Cascavel.

Os corpos de Eduardo e Fernanda estão no Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel. Neste início de manhã, o IML informou que os corpos sairão dali assim que familiares forem ao local.

