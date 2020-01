Ouvidoria Agrária do Incra recepciona demandas de regularização fundiária no Oeste do Pará

A Ouvidoria Agrária Nacional participa esta semana, no Oeste do Estado Pará, de reuniões de acolhimento de demandas de públicos atendidos pelo órgão, a exemplo de produtores rurais em busca de regularização fundiária em áreas que ocupam na região.(Fotos:Incra)

Na manhã da terça-feira (21), o ouvidor agrário nacional, Cláudio Rodrigues Braga, participou de reunião na Superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará, com sede em Santarém, com os chefes de divisão e demais gestores da autarquia, bem como o superintendente Gustavo Hamoy. À tarde, acompanhado do superintendente Gustavo Hamoy e do procurador federal Dorgival Viana Júnior, esteve na sede do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), em reunião com a promotora de Justiça Agrária de Santarém (PA), Ione Nakamura, para tratar de pautas relacionadas a regularização fundiária e ouvidoria agrária.

Já na quarta-feira (22), o ouvidor e uma comitiva do Incra no Oeste do Pará, estiveram no município de Oriximiná (PA), onde participaram de Audiência Pública realizada na quadra esportiva da Escola Betel, KM 12 da estrada, para tratar de regularização fundiária e políticas públicas, com o objetivo de ouvir as demandas da região. A Audiência Pública foi solicitada pelo MPPA, por meio da promotora de justiça de Oriximiná, Lilian Regina Furtado Braga.

Cerca de 700 produtores rurais participaram da Audiência Pública em Oriximiná, onde estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), do Banco da Amazônia (BASA), Banco do Estado do Pará (Banpará), Equatorial Energia, bem como representantes de sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Santarém, Oriximiná, Mojuí dos campos, Juruti, Alenquer, Óbidos.

Por:Assessoria de Comunicação Social do Incra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...