Pá carregadeira que estava sendo transportada por caminhão fica presa em viaduto na BR-163 em MT

Um caminhão que transportava uma pá carregadeira excedeu o limite máximo de altura, que é de 4,2 metros, e parte da máquina ficou presa em um viaduto da BR–163, no Bairro São Cristóvão, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (23).

Com o impacto, a outra parte da pá carregadeira se descolocou do caminhão e ficou no chão. Os vidros da parte da frente do veículo quebraram e da parte traseira trincou. Ninguém se feriu.

Segundo testemunhas, a máquina estava solta em cima do caminhão.

Parte da pista onde ocorreu o acidente ficou interditada. A concessionária que administra a rodovia removeu o maquinário com apoio de um guincho.

