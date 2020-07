PA exportou US$8,3 bilhões e importou US$609 milhões no 1º semestre de 2020, diz ministério

Produção de minério de ferro, no Pará. — Foto: Divulgação/Agência Pará

Segundo o Ministério da Economia, as exportações aumentaram 12,60% e as importações, 63,11%, em relação ao mesmo período de 2019.

O Pará exportou US$8,3 bilhões no primeiro semestre de 2020, com variação positiva da de 12,60% em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados do Ministério da Economia. O resultado posiciona o estado em 3º lugar em saldo no ranking nacional, atrás somente do Mato Grosso e Minas Gerais. Já a importação teve aumento de 63,11%, com volume de US$609 milhões, com destaque para os Estados Unidos.

O volume de exportações aumentou 16,11% para o continente asiático. Foram US$5,4 bilhões. Para o Mercosul o aumento foi de 492%.

Para o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Pará (CIN/Fiepa), o estado conseguiu manter-se positivamente no mercado internacional, apesar da pandemia de Covid-19. No entanto, segundo a coordenador do centro, Cassandra Lobato, houve queda em maio e junho.

“Essa queda já era esperada frente aos obstáculos que nossas indústrias vêm enfrentando em meio a esse cenário de crise global”, disse.

De acordo com o CIN/Fiepa, o setor mineral foi o que mais contribuiu com as exportações, com 87,62% de participação e US$7,2 bilhões em produtos vendidos ao exterior, principalmente para o mercado asiático. O ferro aparece em primeiro lugar, com R$4,9 bilhões exportados para China.

A madeira teve variação negativa de 16,62%, foi exportado um total de US$101,2 milhões, principalmente para os Estados Unidos.

Já soja variou positivamente, com 48,39% e US$471,6 milhões, principalmente para a China. Carnes e bovinos tiveram variação de 107,547%, com US$209,8 milhões; e óleos combustíveis teve crescimento

