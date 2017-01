PA vai ter 1ª fábrica de suco de laranja do Norte

O Pará terá sua primeira fábrica de suco de laranja. O financiamento foi aprovado na última sexta-feira (13), pelo Banco da Amazônia. O empreendimento já começou a ser construído pelos próprios investidores na cidade de Capitão Poço, nordeste do estado, e deve gerar mais de 100 mil empregos, dentro da unidade industrial, e mais de mil empregos na região.

Segundo o diretor comercial do Banco da Amazônia, Luiz Sampaio, o financiamento no valor de mais de R$ 16 milhões, foi apoiado pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, através de recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). A assinatura de contrato com a Citropar – empresa responsável – deve acontecer já nas próximas semanas. “Este é o período que a empresa tem para organizar toda a documentação necessária que vai permitir a construção do contrato final”, disse o diretor.

SEM BUROCRACIA

Sampaio explicou ainda que o Banco da Amazônia esteve envolvido diretamente para que ocorresse a aprovação do financiamento, que terá contrapartida de 10% da Citropar. “Realizamos diversas visitas in loco, sobrevoamos também as áreas para conhecer melhor as plantações. É um processo de verticalização e vai beneficiar a empresa, assim como os produtores que ficam no seu entorno”.

O ministro Helder destacou mais uma vez o trabalho que vem sendo realizado pelo Banco da Amazônia para facilitar e desburocratizar a análise de projetos do FNO e tornar o Fundo mais acessível aos investidores. “Esta é mais uma excelente notícia que chega para nos mostrar que é possível enxergar um novo horizonte de investimentos, que possibilita a geração de emprego e renda e mais competitividade à economia do Estado”, finalizou o ministro.

Fonte: Diário do Pará.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

