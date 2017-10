Pabllo Vittar irrita Anitta ao cobrar alto cachê para cantar em festa da cantora

Parece que a poderosa anda chateada com a drag queen

Não convidem, neste momento, Anitta e Pabllo Vittar para o mesmo fervo. A Poderosa anda na bronca com a drag queen, que cobrou um alto cachê para se apresentar na segunda edição da festa Combatchy, no dia 19 de novembro, em São Paulo.

Ingratidão? Foi Anitta quem bancou toda a participação da Pabllo no clipe da música “Sua cara”, gravado no Marrocos. O clipe fez com que a drag queen se tornasse conhecida até o estouro definitivo no Rock in Rio, quando chegou a dividir o palco com Fergie. De lá para cá, Pabllo viu seu cachê aumentar de R$ 40 mil para R$ 80 mil.

Na primeira edição da festa idealizada por Anitta, no Rio, quando foi exibido pela primeira vez o clipe “Sua cara”, Pabllo Vittar ainda não era tão conhecida e participou do evento. Claudia Leitte agora será a convidada da segunda edição.

