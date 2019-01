“Pablo Escobar” é preso com quadrilha de arrombadores de casas em Tucuruí

Com os criminosos, polícia apreendeu uma arma de fogo, munições, ferramentas, luvas e outros apetrechos, além de equipamentos roubados

O trabalho conjunto das policiais civis e militares desarticularam nesta terça-feira (29), um grupo de arrombadores de imóveis que pretendia cometer crimes em Tucuruí e em outros lugares do sudeste paraense. Três homens foram presos em flagrante de posse de uma arma de fogo, munições, ferramentas, luvas e outros apetrechos que supostamente seriam usados em uma ação criminosa.

As prisões e apreensões foram realizadas em uma residência na avenida CD, no bairro Jardim Marilucy, por policiais civis da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí e Delegacia da Mulher de Tucuruí, e uma guarnição da PM da região. Após receber uma denúncia anônima, as equipes se deslocaram até o endereço, onde, após terem acesso ao interior da casa, encontraram o material apreendido.

Além do revólver calibre .38 com numeração raspada, cinco munições intactas, e um macaco hidráulico e demais apetrechos, foram apreendidos objetos provavelmente resultantes de furtos mediante arrombamento em imóveis, como disco rígidos externos usados em armazenamento de arquivos, três aparelhos celulares e ventiladores do tipo “cooler” usados em gabinetes. Alguns objetos ainda estavam novos e guardados dentro das caixas.

Na casa, havia seis pessoas – três homens e três mulheres. Todos foram levados para a Seccional de Tucuruí para serem ouvidos em depoimentos. Após as apurações, foram autuados em flagrante os três homens identificados como Elinário Pimentel Gonçalves Junior, 24 anos, de apelido Gordo; Wesllen Nascimento Rodrigues, 29 anos, e Pablo Barroso da Silva, 23 anos, de apelido “Pablo Escobar”. As mulheres foram ouvidas como testemunhas e liberadas.

Eles negaram serem os donos dos objetos apreendidos. A casa, onde os materiais foram encontrados, foi alugada por Elinário Junior. O delegado Rommel Souza, titular da Superintendência da Polícia Civil na região do Lago de Tucuruí, orienta às pessoas que foram vítimas de arrombamentos em imóveis no município e em cidades vizinhas que procurem a Seccional de Tucuruí, munidos de documentos que provem serem proprietários dos objetos furtados, para verificar se, por acaso, os objetos estão entre os materiais apreendidos.

