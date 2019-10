Pablo se machuca e São Paulo fica no 0 a 0 com o Bahia na Fonte Nova

Por:Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) -09/10/2019 21:58 – São Paulo e Bahia não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Arboleda, Daniel Alves e Antony, o técnico Fernando Diniz viu Pablo se lesionar antes do intervalo e chegou ao seu segundo empate sem gols neste início de trajetória no Tricolor paulista.

Com o resultado, o São Paulo perdeu a oportunidade de se aproximar do Corinthians na tabela e se fortalecer na briga por uma vaga no G4 do Brasileirão. O Timão, aliás, é o próximo adversário do Tricolor paulista, domingo, às 18h (de Brasília), no estádio do Morumbi.

O Bahia, por sua vez, também perdeu uma grande chance de voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Contando com mais de 30 mil torcedores nas arquibancadas da Arena Fonte Nova, os donos da casa pouco criaram e tiveram de se conformar com o empate em Salvador.

O jogo – Logo no primeiro minuto de jogo o São Paulo teve uma grande oportunidade de abrir o placar. Iniciando a partida de forma avassaladora, trocando passes e dominando o Bahia no campo de ataque, a equipe do técnico Fernando Diniz ficou com o grito de gol entalado na garganta depois de Pato fazer boa jogada individual pela direita e cruzar na medida para Hernanes, que chegou batendo de primeira, mas viu o zagueiro tirar em cima da linha.

Mas, depois dos primeiros minutos de jogo, o Bahia conseguiu equilibrar o duelo e passou a dar mais trabalho ao sistema defensivo do Tricolor paulista, que tentou manter a toada, mas aos poucos foi caindo de desempenho e perdendo a criatividade para armar novas jogadas de perigo. Desta maneira, a partida ficou condensada entre as duas intermediárias.

Como se não bastasse a queda de desempenho da sua equipe com o passar do primeiro tempo, Fernando Diniz ainda foi obrigado a queimar uma substituição antes do intervalo. Aos 37, Pablo sentiu o adutor, foi ao chão e prontamente pediu para sair do jogo. Igor Gomes entrou em seu lugar, mas não conseguiu mudar o panorama antes do fim da etapa inicial. Pelo lado do Bahia, Moisés também sentiu posteriormente, aos 41, e Giovanni o substituiu.

Segundo tempo

Na etapa complementar, novamente o São Paulo esteve próximo de abrir o placar nos primeiros instantes. Aos sete minutos, Alexandre Pato recebeu bom passe em profundidade, dominou e bateu cruzado, rasteiro, forçando boa defesa do goleiro Douglas Friedrich. Como resposta, o Bahia assustou aos 21, quando Arthur Caíke completou de cabeça o cruzamento de Nino Paraíba, mas Tiago Volpi sequer deu rebote.

Daí em diante, ambas as equipes novamente baixaram o ritmo e tiveram dificuldades para chegar ao gol adversário. Com poucas emoções, os torcedores nas arquibancadas foram se desanimando e aos poucos o frisson deu lugar ao silêncio na Arena Fonte Nova.

Na reta final da partida, o Bahia ainda teve uma oportunidade isolada de sair de campo com a vitória, porém, não contou com a sorte. Aos 38 minutos, Rogério fez boa jogada individual e deu passe para Gregore, que bateu de fora da área, forçando ótima defesa de Tiago Volpi. No rebote, a bola sobrou para Flávio, mas o jogador estava impedido. Assim, coube às duas equipes se conformarem com o empate sem gols em Salvador.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...