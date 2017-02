Paciente com câncer espera conserto de aparelho para fazer cirurgia no Pará

Sandro Jorge tem câncer no ouvido e está internado no Ophir Loyola.

Aparelhos necessários para fazer a cirurgia estão quebrados.

Sandro Jorge Paiani Pereira, de 44 anos, foi diagnosticado com câncer no ouvido no dia 25 de novembro de 2016 e está internado desde o dia 19 de dezembro na clínica de Neurocirurgia do Hospital Ophir Loyola, em Belém. Ele precisa fazer uma cirurgia para retirar o tumor, mas o aparelho de tomografia do hospital, que é referência no tratamento oncológico, está quebrado e sem previsão de conserto.

Em nota, o Hospital Ophir Loyola informou que o equipamento de tomografia computadorizada apresentou falhas e após análises técnicas foi constatado problemas no tubo de raio x do equipamento. Dessa forma, por ser um equipamento essencial e indispensável no acompanhamento pós-operatório, foi emitido uma solicitação em caráter emergencial para a aquisição do tubo de raio x, através de dispensa de licitação, em virtude dos transtornos causados aos pacientes com a paralisação do serviço.

A família do paciente denunciou o descaso nas redes sociais. “Por problemas estruturais do hospital o procedimento ainda não aconteceu. Semana retrasada ele desenvolveu uma infecção pulmonar que rapidamente se agravou para uma septicemia (infecção no sangue) teve que ir para o CTI devido esse problema”, relatou na internet o biomédico Sandro Pereira, filho do paciente.

Ainda segundo Sandro, em um primeiro momento o procedimento não pôde ser realizado porque o aparelho que faz a cirurgia, o craniótomo, está quebrado. Após denúncias, o hospital conseguiu o empréstimo desse aparelho com outro hospital oncológico. Mas, quando a cirurgia finalmente seria marcada, o aparelho de tomografia, essencial para avaliação pós-cirúrgica, também quebrou.

“Como ele ainda estava um pouco debilitado devido à infecção, os médicos resolveram adiar o procedimento para essa semana, dando tempo de recuperação e de finalizar o ciclo de antibióticos. No entanto, semana passada o aparelho de tomografia quebrou, ou seja, mais uma vez meu pai não foi operado e estamos sem previsão de cirurgia por conta desse outro aparelho”, explicou Sandro.

A angústia da espera é um sofrimento para toda a família. “Enquanto isso o tumor cresce atingindo proporções que nem sabemos ao certo, meu pai já está com a fala e a visão sendo afetadas, já perdeu mais de 30 kg e nada da cirurgia. A aflição continua, mas nossa fé e força de vontade também. Continuo pedindo orações pela saúde dele e agradeço imensamente a todos que se comoveram e me contataram depois da postagem. Obrigado pelas mais de 700 curtidas e os de 200 compartilhamentos, pela preocupação, por se disponibilizarem e nos ajudar nessa luta, que não está sendo fácil, mas que vai ser vencida”, afirmou Sandro.

O Hospital Ophir Loyola informou ainda que como é uma instituição pública e a aquisição de equipamento e insumos é realizada através de processos, o craniótomo encontra-se inoperante e sem possibilidade de conserto, porém, existe um processo licitatório em fase de homologação de pregão eletrônico para a aquisição de dois craniótomos, equipamento usado nas cirurgias neurológicas. O hospital ressalta que para atender as urgências foi solicitado através de ofício o empréstimo do equipamento de outra instituição.

