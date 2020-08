Paciente com COVID-19 faz aniversário e ganha festa surpresa de equipe do Hospital Regional do Tapajós

A comemoração dos 79 anos de Virginia de Jesus contou com a presença ‘virtual’ dos familiares.

Na manhã de quinta-feira (6), a paciente Virginia de Jesus foi surpreendida com uma festa de aniversário preparada pela equipe da clínica médica do Hospital Regional do Tapajós (HRT), local em que está internada em tratamento contra a COVID-19. Virginia completou 79 anos e a data não passou em branco.

Para celebrar, os profissionais se reuniram para cantar parabéns, além de presentear Virginia com um bolo, após a liberação do alimento na dieta hospitalar. Os colaboradores também usaram plaquinhas com as frases: “Feliz Aniversário”, “Feliz Vida”, “Muita Saúde” e “Você é especial para todos nós”.

Comemoração em família

Em razão do risco de contaminação pela doença, a família de dona Virgínia não pôde estar presente na celebração. Mas, mesmo assim, os familiares participaram virtualmente do aniversário por meio de uma vídeochamada realizada na hora dos ‘parabéns’.

Assim, online, também participaram da surpresa duas das filhas e uma neta de Virgínia, deixando-a bastante emocionada. “Que Deus abençoe cada um dos profissionais do Hospital que ele colocou no meu caminho para cuidar da minha saúde, que Deus ilumine o caminho de todos”, agradeceu a paciente.

A filha Francisca de Jesus, de 43 anos, também agradeceu pela iniciativa e pelos profissionais não terem deixado o aniversário de sua mãe ter passado despercebido. “Foi muito bom, achei muito interessante a iniciativa, a equipe está de parabéns. Agradeço a cada um que possibilitou essa surpresa especial para minha mãe e para nós também”, destacou.

Segundo a organizadora da surpresa, Dra. Karla Araújo, esses momentos de festividade e participação da família, mesmo de forma virtual, são sempre bons para a recuperação dos pacientes. “Eles melhoram muito clinicamente e é esse o nosso objetivo, ver todos os pacientes melhores, se sentindo animados para voltar às suas atividades fora do Hospital. Hoje foi um dia de festejar por mais um ano de vida da dona Virgínia”, disse a médica.

Corroborando, a diretora administrativa do HRT, Amanda Sá, que esteve acompanhando a comemoração, comentou que foi emocionante participar desse momento. “É uma experiência única presenciar o acolhimento da equipe, não só com a paciente, mas também com os familiares. Isso só reforça o nosso objetivo em oferecer um tratamento diferenciado e humanizado para todos os pacientes. Que venham mais anos de vida para a dona Virgínia e que tão logo possa estar com sua família”, desejou a diretora.

