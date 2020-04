Paciente com Covid-19 morre no Pará; número de óbitos sobe para 2

A paciente era uma mulher de 50 anos residente de Belém.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou a segunda morte por Covid-19 no Pará, na noite deste domingo (5). A paciente era uma mulher de 50 anos, residente em Belém. A primeira morte foi registrada em Santarém, na última quarta-feira (1º). Até as 19h30 deste domingo, o Pará tem 133 casos em análise.

A secretaria não divulgou se a paciente se encontrava internada em algum hospital ou se a mesma estava em isolamento domiciliar. Ainda na noite de domingo, mais 16 casos de pacientes que testaram positivo foram confirmados. Com esses registros o número de casos subiu para 102 no estado.

Primeiro óbito

A morte ocorreu no dia 19 de março, na vila de Alter do Chão, Santarém. A vítima foi uma senhora de 87 anos, que se encontrava acamada em domicílio há um ano e teve contato com pessoas vindas de fora do Pará.

De acordo com a Sespa, a amostra foi coletada e o exame foi realizado em laboratório privado e somente foi notificado à secretaria municipal de saúde de Santarém após o óbito. Informada, apenas no dia 25 de março, a Sespa conduziu inquérito epidemiológico e concluiu por validar o óbito por Covid-19.

Por G1 PA — Belém

05/04/2020 23h45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...