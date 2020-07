Paciente de Novo Progresso é o segundo a receber alta médica no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba

O paciente foi transferido para clínica médica do Hospital através de UTI aérea (fotos>HRT)

Morador do município de Novo Progresso, Rubens Marcelino dos Santos, de 41 anos, pai de quatro filhos, teve complicações causadas pela COVID-19. Na manhã desta terça-feira (21), ele superou a doença e foi o segundo paciente a receber alta médica no Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba.

Assim como na primeira alta, acontecida no dia (15) de julho, os profissionais de saúde que atuaram no tratamento do paciente fizeram um “corredor de palmas” e cantaram enquanto ele deixava a Unidade, festejando a sua melhora.

De máscara, Rubens, que exerce a profissão de motorista de caminhão, posou para uma foto segurando a placa “Eu venci a COVID-19”. O paciente conta que os primeiros sintomas foram dor de cabeça e febre. “Ao procurar ajuda médica testei positivo para COVID-19 e com a realização de exame mostrou 80% do meu pulmão comprometido”, contou.

O paciente foi transferido para clínica médica do HRT no último sábado (18), através de UTI aérea, transporte equipado com insumos de suporte avançado para atendimentos de pacientes.

Emocionado, Rubens abriu o coração e falou que a saudade da esposa e dos filhos já tinha batido e que a primeira coisa que ele queria fazer ao receber a sua alta era falar e rever a sua família que reside há 16 anos no município de Novo Progresso. “A família é a base de tudo”, definiu.

Brincalhão, contou ainda que poucas vezes tinha conhecido um Hospital tão receptivo, “estou me sentindo em um hotel, atendimento 100%, muito confortável, os profissionais muito prestativos, não tenho nada a reclamar só agradecer”.

Quadro clínico

Segundo a Dra. Luma Thaine, médica responsável pela clínica médica, o paciente deu entrada no Hospital com estado geral regular, com histórico de cefaleia, mal estar geral, evoluindo para tosse seca e dispneia, necessitando de uso de suporte de oxigênio. O exame de tomografia computadorizada do tórax trazido por Rubens demonstrou um grande comprometimento pulmonar, de 80%.

Ao chegar no térreo do HRT, Rubens foi recebido por outro corredor de profissionais podendo compartilhar com eles da sua alegria. A esposa, Cristiane de Jesus, também estava a espera e, assim como o marido, elogiou a assistência recebida no HRT. “Me deram toda a assistência que precisei. Infelizmente, devido a COVID-19, não pude acompanhar ele durante a internação, mas fomos muito bem recebidos, tanto que ele já está recebendo alta”, ressaltou.

