Paciente está em hospital de São Paulo e contraprova confirmou a doença

Está confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Um homem de 61 anos teve seu teste para coronavírus atestado positivo neste terça-feira (25). Agora, Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estadual e municipal de São Paulo investigam o caso. Mais cedo eles aguardavam o teste de contraprova, que confirmaria o caso. De acordo com a Folha de São Paulo, esse teste já foi realizado e foi confirmada a presença do vírus. O Instituto Adolfo Lutz foi o responsável pelo teste.

Segundo o Ministério da Saúde, o caso do brasileiro será discutido na manhã desta quarta-feira (26) numa reunião entre os dirigentes da Pasta. Logo após será divulgado oficialmente o resultado do exame de contra-prova realizado no paciente.

O Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, registrou em 25 de fevereiro a notificação do caso suspeito de um homem de 61 anos, que viajou para o norte da Itália entre 9 e 21 de fevereiro. O paciente tem sinais brandos da doença, como tosse, e está internado no hospital.

Segundo o Ministério da Saúde, no atendimento, o hospital “adotou todas as medidas preventivas para transmissão por gotículas, coletou amostras e realizou testes para vírus respiratórios comuns e o exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Com resultados preliminares realizados pela unidade de saúde e de acordo com o Plano de Contingência Nacional, o hospital enviou a amostra para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, que realizou a contraprova.

Nota do Hospital Albert Einstein

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa que recebeu na noite do dia 24 de fevereiro, na Unidade Morumbi, em São Paulo, um paciente com sintomas semelhantes aos do Covid-19, sendo confirmada a infecção viral pelo novo coronavírus após a realização do teste PCR em tempo real. Na manhã do dia 25 de fevereiro o caso foi notificado à Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

A equipe assistencial do Pronto Atendimento seguiu com rigor todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde (OMS) e Centers for Disease Control and Prevention (CDC-EUA), para oferecer o atendimento apropriado e garantir a segurança do paciente e de todos os profissionais envolvidos.

O paciente encontra-se em bom estado clínico e sem necessidade de internação, permanecendo em isolamento respiratório que será mantido durante os próximos 14 dias. A equipe médica segue monitorando-o ativamente, assim como as pessoas que tiveram contato próximo com ele.

Desde o início da epidemia mundial, o Hospital Israelita Albert Einstein mantém uma agenda ativa de monitoramento do avanço de novos casos e evolução do cenário mundial. O Hospital, que conta com os mais avançados recursos diagnósticos e assistenciais para os atendimentos que se fizerem necessários, inclusive os mais graves, vem atuando no treinamento intensivo de seus colaboradores com o objetivo de assegurar a oferta de atendimento adequado, bem como a segurança de pacientes, familiares e funcionários.

O Hospital Israelita Albert Einstein reforça que os padrões de conduta em todas as situações têm como foco preservar a segurança de todos os pacientes da instituição e manter a excelência nos atendimentos de qualquer natureza”,diz a nota.

Dicas de Prevenção

► Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

► Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

► Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

► Não compartilhar objetos de uso pessoal;

► Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

► Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

► Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;

► Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.

Com informações da Agência Estado e Folha de São Paulo.

