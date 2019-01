Paciente recebe transfusão de 15 latas de cerveja para sobreviver

(Paciente álcool Foto:Reprodução Internet)-

Van Nhat excedeu o nível de metanol aceitável no sangue em 1.119 vezes, o que obrigou os médicos a aplicarem cerveja em sua corrente sanguínea

Paciente precisou receber cinco litros de cerveja para retomar a consciência

Um caso curioso surpreendeu o Vietnã. Um paciente de um hospital recebeu transfusão de cerveja diretamente no estômago, tudo para combater uma grave intoxicação por álcool. Segundo o CTI do local, Nguyen Van Nhat recebeu cerca de 15 latas de cerveja (cerca de cinco litros) até retomar a consciência.

Van Nhat excedeu o nível de metanol aceitável no sangue em 1.119 vezes, o que fez com que chegasse inconsciente à unidade hospitalar, devido à oxidação do composto químico. Para evitar que virasse um ácio fórmico, foram ingeridas as cervejas para que o fígado processasse primeiramente o etanol (encontrado na cerveja), o que salvaria Nguyen.

Hans-Jörg Busch, médico da emergência do Hospital Universitário de Freiburg (Alemanha), comentou o caso par a agência de notícias DPA.

“A terapia com 15 latas de cerveja é incomum, mas é compreensível. A teoria é conhecida. Talvez os médicos vietnamitas não tivesse outro álcool à mão. O mais importante é que o tratamento seja iniciado o quanto antes”, declarou.

