Pacientes denunciam cobranças de exames no hospital de Santarém, PA

Pelo menos três denúncias já foram formalizadas ao Conselho de Saúde.

Entrada de clínicas particulares no PSM é proibida, segundo o órgão.

Após receber denúncias de cobranças por exames feitos por clínicas particulares dentro do Pronto Socorro Municipal (PSM), o Conselho Municipal de Saúde de Santarém, no oeste do Pará, vai investigar o caso. A denúncia foi formalizada pelo autônomo Raul Ferreira, que precisou pagar a quantia de R$ 80 para que a sogra fosse submetida a um exame.

De acordo com Ferreira, uma pessoa cobrou a quantia de R$ 150 alegando que no hospital o exame não podia ser feito. Como houve negociação, o preço teve redução. “Como a gente sabe que isso não é uma situação legal providências foram adotadas. Não pode acontecer isso”, relatou. Ainda segundo o autônomo, mais pessoas pagaram pelos serviços.

Para o Conselho de Saúde o fato é uma improbidade administrativa, uma vez que clínicas particulares são proibidas de entrarem nas dependências do hospital para fazerem exames. “Três pessoas confirmaram que pagaram pelos exames, uma afirmou que precisava para dar agilidade no exame da mãe. Quando um paciente entra no hospital é de responsabilidade da gestão cuidar dele e não transferir isso para os próprios pacientes”, enfatizou uma das representantes do órgão, Elineide Mendes.

As pessoas que pagaram por qualquer procedimento dentro do PSM devem formalizar a denúncia no conselho para que seja feita uma investigação junto com o Ministério Público.

Em nota, a Secretaria de Saúde (Semsa) informou que foi comunicada informalmente na quinta-feira (19) pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde sobre a possível prática de cobrança indevida dentro do Hospital Municipal. A situação vai ser averiguada e, se confirmada, medidas administrativas e jurídicas serão adotadas.

