Pacientes denunciam cobranças de exames no hospital de Santarém, PA

Homem é preso com 4,5 kg de maconha no porto de Oriximiná

Droga estava dividida em quatro tabletes e armazenada em uma sacola.

Suspeito não informou a destinação da substância apreendida.

Após uma abordagem da Polícia Militar, um homem de 30 anos, natural de Manaus (AM), foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (19) com 4,5 kg de maconha em Oriximiná, no oeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava em uma embarcação ancorada no porto do município. O barco seguiria para Santarém. A droga que estava dividida em quatro tabletes foi encontrada armazenada dentro de uma sacola.

Em depoimento, o homem não informou para onde a droga seria levada. Ele deve responder por tráfico de drogas e enquanto não abre vaga na Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura em Santarém, o suspeito permanecerá na carceragem da delegacia de Oriximiná.

