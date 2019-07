Pacientes do Hospital Metropolitano participarão de Jogos de Verão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Local: Área externa do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, localizado na Rodovia BR 316, KM 3, s/n, bairro do Atalaia.

Para a primeira edição, houve uma triagem entre os pacientes que estavam em condições de saúde adequadas para participar dos jogos. A escolha das atividades também foi definida de forma a não oferecer riscos aos usuários, como as opções de tabuleiro (dominó, baralho e dama), além de brincadeiras lúdicas para as crianças (pipas, amarelinha, bola). Para aqueles que não puderem ser deslocados para a área externa, a equipe preparou uma sessão de filme, o Cine Metrô.

O projeto tem o enfoque terapêutico de minimizar o estresse da internação, melhorar a rotina dos pacientes e acompanhantes, contribuindo com a promoção de atendimento humanizado e qualidade de vida dentro do hospital. A proposta é reduzir sintomas emocionais como ansiedade e angústia, além de proporcionar momentos de interação e lazer, para acelerar o processo de cura.

You May Also Like