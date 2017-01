Pacto de sustentabilidade promete combater o desmatamento no Pará

Governo do Estado, empresas privadas e sociedade civil promovem aliança.

Pacto quer plantar, ao menos, um milhão de árvores em áreas desmatadas.

O Pará foi o estado que mais desmatou a floresta Amazônica no Brasil nos últimos dois anos, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com a instituição, somente em 2016 foram mais de 3 mil km² de floresta desmatada.

De acordo com o Inpe, as áreas desmatadas se concentram em 15 municípios das regiões oeste e sudoeste do Pará.

“São grandes polígonos, pessoas vindo de fora do estado, desmatando áreas públicas, naquele fenômeno da grilagem. Então é um processo criminoso, agressivo e é um desafio, não apenas no Pará, mas de toda Amazônia, de nós revertermos esta curva ascendente, porque realmente nos últimos dois anos nós voltamos a ter um aumento. Pra isso é preciso ter um bom diagnóstico”, explicou Justiano Neto, Secretário dos Municípios Verdes.

Pensando nisso, 13 entidades ligadas ao desenvolvimento sustentável assinaram na última segunda-feira (31) um pacto pela conservação da floresta. A Aliança pela Restauração na Amazônia tem o objetivo de centralizar esforços de entidades que defendem a natureza, como o Governo do Estado, empresas privadas e a sociedade civil.

“A União dos esforços, ela estabelece um espaço privilegiado para que os diferentes interesses possam ser olhados de uma maneira integrada. Então, sozinho é muito difícil a gente conseguir fazer a diferença dentro desta realidade. Olhando para estes diferentes interesses, diferentes realidades colocadas, eu acredito que é possível sim você mudar de patamar e a Amazônia poder ser enxergada de maneira diferente, em que essa restauração florestal seja feita de maneira estratégica” disse Rodrigo Junqueira, coordenador do Instituto Socioambiental.

Entre os parceiros da iniciativa está o projeto Amazon Life, ligado ao festival Rock in Rio. A ideia é plantar, no mínimo, um milhão de árvores nas margens do rio Xingu em 2017.

“A gente resolveu dar o exemplo, e o Rock in Rio vai plantar um milhão de árvores. E usar de todo o nosso conhecimento e dos nossos parceiros estar angariando outros milhões de árvores. Ai a gente quer estar mexendo com o grande público”, concluiu Roberta Coelho, diretoria do Rock in Rio.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...