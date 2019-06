Padrasto é preso por estuprar criança e jovem surda no Pará

Izael Oliveira Xavier da Silva era padrasto das vítimas. Uma delas é deficiente auditiva. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso durante a operação “Ísis”, deflagrada em Paragominas, no sudeste paraense, para combater crimes sexuais.

Segundo a delegada Amanda Costa, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Paragominas, durante a operação foi cumprida a prisão preventiva de Izael, na região conhecida como Caip, na zona rural do município.

Ele é acusado de abusar sexualmente duas vítimas, uma menor de 12 anos e uma mulher deficiente auditiva de 23 anos de idade, ambas enteadas dele.

A ordem de prisão foi expedida pela Comarca Judiciária de Paragominas após solicitação da delegada.

“As vítimas relataram que vinham sofrendo abusos por parte do padrasto. Após a mãe descobrir os casos, ela resolveu se separar do investigado e pediu ajuda à polícia para que o abusador respondesse criminalmente pelos atos”, explica a delegada.

Ele foi indiciado em inquérito policial pelos dois estupros e ficará recolhido à disposição da Justiça.

ARMAS APREENDIDAS – Em diligência policial, também realizada na região do Caip, zona rural de Paragominas, a equipe de policiais civis apreendeu uma arma de fogo de fabricação caseira e uma arma de ar comprimido que estavam em uma casa na região.

De acordo com a delegada Amanda Costa, a Polícia Civil recebeu informação de que uma adolescente de 14 anos estaria grávida.

Ainda, segundo a denúncia, a menor estaria convivendo maritalmente com um homem suspeito de cometer crimes de estupro e tráfico de drogas na localidade.

Diante das informações, os policiais civis foram até a casa, onde estariam a menor e o suspeito. No entanto, os dois não foram encontrados no local e, de acordo com informações apuradas na região, ambos teriam fugido antes da chegada dos policiais civis.

Na casa, foram encontradas as armas em um compartimento no quintal do imóvel.

“Os objetos seriam utilizados para prática de crimes na zona rural e foram apreendidos”, destaca a delegada. Um inquérito foi instaurado para investigar os crimes.

