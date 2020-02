Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 6 anos no Marajó

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, o suspeito estava com a vítima e irmão de três anos na sala da residência onde moram. Em seguida, a mãe levou a filha de seis anos para limpá-la na parte externa da casa e constatou um intenso sangramento na genitália da criança.

O crime ocorreu em janeiro, na zona rural de Ponta de Pedras, no Marajó e as informações foram divulgadas nesta quinta-feira (6) pela Polícia Civil.

