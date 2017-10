Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada em Castelo de Sonho

Um homem de 60 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (30) pela suspeita de estuprar a enteada menor de idade no distrito de Castelo de Sonho município de Altamira no sudoeste do estado do PARÁ.

A prisão foi feita por policiais do PPD da Policia Militar daquela localidade.

Os militares da Guarnição comandada pelo Cabo Mendes ,cabo Jhons ,soldados Farias e D Mafra, receberam denúncia via rádio através do Sargento Francinei [comandante daquele destacamento], de violência contra uma menor de idade e foram ao local onde confirmaram a denuncia com há mãe e prenderam em flagrante o padrasto Francisco das Chagas Silva, acusada de ter violentado a enteada.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Castelo de Sonho para providencias.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações da policia

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...