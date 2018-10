Padrasto que chutou enteado de 4 anos se apresenta à polícia após ser agredido

(Foto: Reprodução) -O padrasto que foi filmado dando um soco no peito do próprio enteado, um garoto de apenas 4 anos de idade, se entregou à Polícia Civil de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (5), após ser agredido por cinco homens.

O acusado da agressão contra a criança disse que perdeu a cabeça ao saber que o menino havia sido expulso da escola. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, ele não ficará preso, mas um inquérito foi instaurado para apurar o crime de maus-tratos. A denúncia das agressões contra Valente também deve ser investigada.

A mãe da criança, identificada como Gabriela dos Santos Batista, também foi levada à delegacia para prestar depoimento.

Crime registrado nas câmeras

A cena de agressão contra a criança foi registrada por câmeras de segurança na última quarta-feira (3).

Nas imagens, é possível ver quando o padrasto e a criança param de moto em uma rua. O menino desce da garupa, usando capacete e uma mochila, e, após falar com o homem, é agredido com um chute no peito pelo padrasto, que continua sentado no veículo.

Um morador testemunhou a cena e denunciou o homem e a mãe da criança ao Conselho Tutelar.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...