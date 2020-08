Padrasto, tio e avô são presos suspeitos de estupro de adolescentes de 12 e 13 anos em MT

Os três homens foram presos por crime de estupro de vulnerável e levados à Polícia Civil. Por G1 MT 21/08/2020 15h33 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PM foi até o Distrito de Três Fronteiras, onde localizou as duas vítimas. A denúncia foi apurada pela equipe de conselheiros tutelares que entrevistou as vítimas.

Três homens foram presos suspeitos de estuprar duas adolescentes, de 12 e 13 anos, no Distrito de Três Fronteiras em Colniza, a 1.065 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos são padrasto, tio e o avô das vítimas e frequentam a casa das adolescentes.

