Padrasto usava arma de choque para ‘castigar’ enteada

(DOL com informações de Michelle Daniel/Diário do Pará)

O crime aconteceu nesta sexta-feira (07), após a mãe e o companheiro discutirem. Em seguida ele começou agredir a enteada, com chutes e pisadas na barriga. A criança chegou a ser levada para Unidade Básica de Saúde da Cabanagem, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML).

À equipe de reportagem do Diário do Pará, os vizinhos contaram que ouviam a criança chorar com muita frequência na residência.

(Foto: Celso Rodrigues/Diário do Pará) – Jailson Carvalho, de 23 anos, o padrasto que matou a enteada de dois anos nesta sexta-feira (07), também usava um teaser com ar (arma) para dar choque na criança. A informação foi confirmada pela mãe da criança.

