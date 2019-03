Padre Caetano Ângelo Sandrini toma posse na Igreja Santa Luzia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Juntos, eles têm a missão de guiar a paróquia de Santa Luzia , que compreende as capelas em torno do município de Novo Progresso.

Novo Progresso agora conta com (04) quatro padres, Padre Giuseppe Viani, Padre Josué e Padre Jonas que também fizeram parte da celebração. Na ocasião esteve presente Padre Provincial Edemar, Padre João Holanda, mais 03 padres de Castelo de Sonho e Guarantã do Norte. A comunidade recebeu Padre Caetano Sandrini de braços abertos em seguida o Padre fez uso da palavra agradecendo a Deus e pedido sabedoria e discernimento para levar a palavra do senhor nos quatro cantos da cidade.

