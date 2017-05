Padre dá pitaco em foto de ex-BBB

Fabio de Melo (abaixo) trolla Adriana Sant’Anna, que postou imagem antiga

Padre Fabio de Melo já provou várias vezes em suas redes sociais que era o “tiozão da zoeira”, mas agora ele está invadindo até redes sociais alheias para destilar suas habilidades.



Adriana Sant’Anna -que participou do “Big Brother Brasil 11”- compartilhou uma foto na madrugada de sexta-feira (26), em que aparece novinha e com o visual bem diferente do atual. Sem pensar duas vezes, o padre brincou sobre a aparência física da ex-BBB: “Lição que fica: todo mundo tem jeito”, escreveu.



As sete palavrinhas deixadas por ele viraram um verdadeiro rebuliço no Instagram de Adriana, que virou um mural de pessoas rindo da piada. “Padre, adoro seu humor. Assim q devemos levar a vida”, escreveu Marli Santos. “Esse padre é uma comédia”, disse Andreia Oliveira. “Esse padre é a melhor pessoa do mundo”, comentou Aline Santo Mauro.

