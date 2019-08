Padre desvia R$ 400 mil de paróquia com homens em aplicativo gay

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Meia Hora)

De acordo com a revista “Philadelphia Magazine”, os investigadores de Downingtown, na Pensilvânia, descobriram que Joseph tinha uma conta secreta para o depósito do dinheiro. O padre bancava uma vida de luxo de homens que conhecia no aplicativo. Ele chegou a alugar uma casa de veraneio em Nova Jersey.

O padre, Joseph McLoone, de 56 anos, foi preso após suspeita de desviar cerca de R$ 400 mil da paróquia que fazia parte para gastar com homens em um aplicativo de relacionamento gay, o Grindr. Há cerca de um ano, o clérigo levantava suspeitas de que gastava o dinheiro das doações da igreja com atividades ilícitas.

