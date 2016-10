Padre é assassinado em Mato Grosso; polícia suspeita de latrocínio

(foto: reprodução)-A Polícia Judiciária Civil confirmou, neste domingo, a morte do padre João Paulo Nolli, da Paróquia São José Esposo em Rondonópolis. Ele foi encontrado no bairro Rosa Bororó. Segundo o Primeira Hora, o delegado regional da Polícia Civil, Claudinei Lopes, informou que ele foi estrangulado.

O sacerdorte estava desaparecido, desde ontem à noite, quando foi a uma reunião de grupo de jovens católicos, mas não retornou para casa. A polícia aponta que a principal hipótese é latrocínio – roubo seguido de morte- porque o veículo e celular do padre foram roubados. Uma pessoa da igreja ligou para o celular do padre João Paulo e outro homem atendeu. O aparelho telefônico foi localizado em posse de uma passoa que seria usuária de entorpecente, mas ainda não se sabe se ele foi receptador ou se participou do homicídio. Ainda não se sabe o motivo.

O governo estadual designou um número maior de policiais e delegados para pegar o criminoso. Além das forças operacionais, equipes do núcleo de inteligência também foram acionadas para colaborarem com as investigações. Trinta policiais civis das Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos (Derf) e de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) estão dedicados a atender este caso.

Padre João Paulo era muito conhecido em Rondonópolis, onde trabalhou por mais de 9 anos, e o crime gerou muita comoção. O velório é na paróquia onde há muitos anos ele pregava o amor, a concórdia e os ensinamentos de Jesus Cristo. Suas celebrações, de cura e liberação, reuniu centenas de pessoas. Uma multidão, comovida, se despede do religioso. O corpo será trasladado, nesta segunda-feira pela manhã, para Cornélio Procópio, no Paraná, onde residem familiares.

Repercussão

O senador Jose Medeiros disse que pediu apoio do governador Pedro Taques para mobilizar o máximo de forças policiais para esclarecer o crime e prender o envolvido. Ele postou, em sua página em rede social, uma menssagem bíblica, juntamente com a foto do sacerdorte: “Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia; e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor sua aparição (2Timóteo 4,6-8).

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, o secretário adjunto de Inteligência,e o delegado geral da Polícia Civil, Rogério Modelli, foram a Rondonópolis para acompanhar o andamento das investigações. “Viemos pra acompanhar o caso de perto, estive com o Bispo e fiz questão de reforçar nosso compromisso com a apuração desse fato e externar nossa solidariedade”, ressaltou Jarbas. “Nossos profissionais de Segurança Pública estão atuando integrados neste trabalho, para que o autor seja identificado e responsabilizado”, declarou. “Não descartamos nenhuma hipótese para o crime neste momento, mas podemos garantir que já avançamos muito”, concluiu Jarbas, através da assessoria.

O padre também aconselhava e orientava os fiéis através do programa Deus Cuida de Mim. Um dos mais recentes é de 21 de setembro. sonoticias.com.br

Padre é assassinado em Mato Grosso; polícia suspeita de latrocínio

