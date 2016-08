Padre é encontrado morto com saco na cabeça em Minas Gerais

O carro que a vítima usava não estava no local do crime

O padre Paulo Sérgio Sabino, de 39 anos, foi encontrado morto em uma estrada de Minas Gerais.De acordo com testemunhas, estava com uma sacola plástica na cabeça. O caso aconteceu no último sábado (27).

Segundo a Folha Vitória, a polícia suspeita que o motivo do crime tenha sido latrocínio, que roubo seguido de morto, já que o carro que a vítima usava não estava no local.

O enterro dele deve acontecer em Barbacena, cidade de Minas Gerais, onde fica a paróquia em que ele atuava.

POR Notícias Ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...