Padre é preso após confessar que roubava fiéis

(Paróquia da Ressureição /Foto: Reprodução)-Um padre da arquidiocese de Santa Rosa, na Califórnia, foi suspenso de atividades sacerdotais depois de sofrer um acidente de carro e ser encontrado, ferido, com dinheiro roubado de fiéis.

De acordo com o canal norte-americano Fox News, o padre Oscar Alejandro Diaz, de 56 anos, quebrou o quadril em uma colisão e, ao ser levado para o hospital, foi perguntado pelos paramédicos se precisava que algo do veículo fosse transportado com ele. O padre disse que precisava de bolsas que continham o seu ‘salário’.

Nas bolsas com o ‘salário’ do padre, foram encontrados US$ 18 mil (equivalente a R$ 67 mil). Dentro da casa paroquial onde o padre vivia, foi encontrado mais dinheiro, somando mais de US$ 95 mil (cerca de R$ 350 mil). O padre foi interrogado e confessou que roubou o dinheiro que os fiéis deixavam para ajudar a igreja. O religioso foi suspenso.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

