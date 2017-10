Padre Fábio de Melo publica ‘provérbio religioso’ sobre o açaí. Quem concorda?

O padre Fábio de Melo usou as redes sociais, nesta terça-feira (03), para falar sobre algumas comidas típicas paraenses. Em forma de “provérbio religioso” ele citou açaí, farinha, peixe frito, charque, além de brincar sobre a mistura de pessoas de fora do Pará costumam fazer com o açaí.

Na legenda ele escreveu: “Para nossa reflexão”.

Vale lembrar que o Padre Fábio costumar vir a Belém com frequência, principalmente na época do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Os internautas comentaram a publicação. “O açaí é muito bom… Com pirarucu feito fica excelente!”, “Padre, o senhor bem podia aceitar meu convite para tomar esse açaí e comer esse peixe frito com minha família”, “Orgulho de ser paraense. Nada de misturar o açaí com leite e granola”, entre outros comentários.

