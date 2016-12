Padre foge com fiel casada – O assunto mais comentado nas redes sociais nesta sexta-feira, 09 de Dezembro

O padre Roberto Laufer da paróquia Santa Luzia de Novo Progresso, teria abandonado a paróquia nesta semana, fugindo com sua ajudante das missas dominicais, a dona-de-casa Jessica , casada e mãe de dois filhos. Os dois estariam mantendo um romance há mais tempos, segundo comentários dos grupos de WhatsApp um deles administrado pela equipe do Jornal Folha do Progresso.

“Assunto do WhatsApp- Padre foge com fiel casada em Novo Progresso”

You May Also Like