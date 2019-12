Padre Ladil Tapajós morre aos 57 anos em Santarém; vigário presidiu missa de natal na Catedral dia 24

Padre Ladil Tapajós durante celebração de natal na Catedral em Santarém — Foto: Sandro Amazonas/TV Tapajós

Padre Ladil era vigário auxiliar da Catedral e Nossa Senhora das Graças. De acordo com Arquidiocese, Ladil morreu de causa natural.

Morreu na manhã desta quinta-feira (26) em Santarém, oeste do Pará, o padre Ladil Tapajós, vigário auxiliar da Catedral e Nossa Senhora das Graças. O padre foi quem presidiu a celebração de natal na Catedral de Nossa Senhora da Conceição na noite do dia 24.

De acordo com informações apuradas pelo repórter da 94 FM, Bena Santana, padre Ladil teria ido à casa de um familiar no bairro Aldeia, quando começou a relatar dores, pediu para ir ao banheiro e posteriormente foi encontrado morto no local.

De acordo com a Arquidiocese de Santarém, padre Ladil morreu de causa natural. (confira a nota no fim da matéria).

Entrevistado no dia 24 de dezembro pela repórter da TV Tapajós, Daína Aben-Athar, Padre Ladil Tapajós falou que presidir esta missa foi um momento muito especial junto com o povo.

“A gente sabe que o povo tem uma fé muito especial pelo Senhor, tem uma crença muito grande. O povo católico tem essa veneração a Deus e ao seu filho. É um momento muito especial para todos nós, pois celebramos o nascimento do nosso Salvador”, disse o padre Ladil.

A reportagem foi ao ar na quarta-feira (25) no Jornal Tapajós 1ª edição. (confira o vídeo abaixo).

Igrejas lotam de cristãos para celebrações especiais de natal



Velório e Sepultamento

O corpo do Padre Ladil Tapajós será velado na Catedral de Nossa Senhora da Conceição a partir de 12h desta quinta-feira (26). A Adoração ao Santissímo Sacramento desta quinta-feira foi cancelada por conta do falecimento do padre.

O velório seguirá na Catedral durante toda a tarde e noite, sendo aberta ao público. Às 7h30 da manhã de sexta-feira (27) o corpo do padre Ladil será levado para a comunidade Urucureá, no Rio Tapajós.

Sobre o Padre Ladil

Padre Ladil nasceu na comunidade de Urucureá, em Santarém, no dia 19 de junho de 1963. Ele foi ordenado presbítero no dia 25 de novembro de 2005 na Igreja Nossa Senhora do Rosário, bairro Santarenzinho.

Ele foi administrador paroquial na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Lago Grande; vigário cooperador na Área Pastoral Santa Maria Mãe de Deus, município de Prainha; pároco na Área Pastoral São João Batista, bairro Jardim Santarém; pároco da Área Pastoral Madre Paulina e atualmente era vigário paroquial da Catedral de Nossa Senhora da Conceição e da Igreja Nossa Senhora das Graças.

Nota Arquidiocese de Santarém

A Diocese de Santarém comunica com pesar, mas com fé na ressurreição, o falecimento do padre Ladil Tapajós, 56 anos, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 26 de dezembro, de causa natural.

Louvado seja Deus pela vida do padre Ladil! Que o Senhor Deus o acolha em sua morada celeste.

